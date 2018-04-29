صور.. اللبنانيون فى أستراليا يدلون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية اللبنانية

صور.. اللبنانيون فى أستراليا يدلون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية اللبنانيةالأحد، 29 أبريل 2018 05:09 ص
اللبنانيون فى أستراليا يصوتون فى الانتخابات البرلمانية
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بدأ اللبنانيون فى أستراليا الأحد، الإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات برلمانية ينظمها لبنان منذ 9 سنوات، مع إقبال آلاف المغتربين على التصويت لأول مرة فى تاريخ البلاد.
وأعلنت السفارة اللبنانية فى كانبيرا أن حوالى 12 ألفا من أفراد الجالية اللبنانية تسجلوا للإدلاء بأصواتهم قبل أسبوع من الانتخابات فى لبنان فى السادس من مايو.
يدلى اللبنانيون فى بلاد الاغتراب بأصواتهم الجمعة لأول مرة فى تاريخ البلاد فى الانتخابات البرلمانية، فى خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد.
أحد المرشحين فى الانتخابات اللبنانية باستراليا
الدعاية الانتخابية فى لمرشحى الانتخابات اللبنانية باستراليا
انتشار صور المرشحين
جانب من الدعاية الانتخابية خلال التصويت فى استراليا
صصور المرشحين للانتخابات اللبنانية فى استراليا
عشرات اللبنانيين خلال ايام التصويت بالخارج
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