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صور.. اللبنانيون فى أستراليا يدلون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية اللبنانية

الأحد، 29 أبريل 2018 05:09 ص
صور.. اللبنانيون فى أستراليا يدلون بأصواتهم بالانتخابات البرلمانية اللبنانية اللبنانيون فى أستراليا يصوتون فى الانتخابات البرلمانية


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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بدأ اللبنانيون فى أستراليا الأحد، الإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات برلمانية ينظمها لبنان منذ 9 سنوات، مع إقبال آلاف المغتربين على التصويت لأول مرة فى تاريخ البلاد.

وأعلنت السفارة اللبنانية فى كانبيرا أن حوالى 12 ألفا من أفراد الجالية اللبنانية تسجلوا للإدلاء بأصواتهم قبل أسبوع من الانتخابات فى لبنان فى السادس من مايو.

يدلى اللبنانيون فى بلاد الاغتراب بأصواتهم الجمعة لأول مرة فى تاريخ البلاد فى الانتخابات البرلمانية، فى خطوة تعتبرها السلطة من إنجازات قانون الانتخاب الجديد.

أحد المرشحين فى الانتخابات اللبنانية باستراليا
أحد المرشحين فى الانتخابات اللبنانية باستراليا

 

الدعاية الانتخابية فى لمرشحى الانتخابات اللبنانية باستراليا
الدعاية الانتخابية فى لمرشحى الانتخابات اللبنانية باستراليا

 

انتشار صور المرشحين
انتشار صور المرشحين

 

جانب من الدعاية الانتخابية خلال التصويت فى استراليا
جانب من الدعاية الانتخابية خلال التصويت فى استراليا

 

صصور المرشحين للانتخابات اللبنانية فى استراليا
صصور المرشحين للانتخابات اللبنانية فى استراليا

 

عشرات اللبنانيين خلال ايام التصويت بالخارج
عشرات اللبنانيين خلال ايام التصويت بالخارج

 

 

 


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