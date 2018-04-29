صور.. الجيش السورى يلحق أكبر الخسائر بتنظيم داعش جنوب دمشق

صور.. الجيش السورى يلحق أكبر الخسائر بتنظيم داعش جنوب دمشقالأحد، 29 أبريل 2018 03:38 م
خسائر تنظيم داعش فى سوريا
إضافة تعليق
شنت قوات الجيش السورى اليوم الأحد، هجوما عنيفا على عناصر تنظيم داعش جنوب دمشق.
وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الطرفين فى محاور الحجر الأسود ومخيم اليرموك وأطراف حى التضامن.
وكانت وحدات الجيش السورى قد دمرت - أمس - أوكارا للتنظيمات المسلحة، فى منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة "دمشق".
يذكر أن وحدات الجيش السورى تمكنت من كسر دفاعات التنظيمات المسلحة وقطع العديد من خطوط إمدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من المسلحين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.
جانب من مواقع داعش
خسائر تنظيم داعش
جانب من الخسائر
جانب من الخسائر
جندى سورى
جندى سورى خلال المعارك
جانب من خسائر تنظيم داعش الإرهابى
دبابة تابعة للجيش السورى
عناصر الجيش السورى
جانب من تواجد قوات الجيش السورى
مقاتل سورى يحمل قناصة ويقاتل تنظيم داعش
إضافة تعليق
أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح
فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة