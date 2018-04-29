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صور.. الجيش السورى يلحق أكبر الخسائر بتنظيم داعش جنوب دمشق

الأحد، 29 أبريل 2018 03:38 م
صور.. الجيش السورى يلحق أكبر الخسائر بتنظيم داعش جنوب دمشق خسائر تنظيم داعش فى سوريا


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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شنت قوات الجيش السورى اليوم الأحد، هجوما عنيفا على عناصر تنظيم داعش جنوب دمشق.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات العنيفة مستمرة بين الطرفين فى محاور الحجر الأسود ومخيم اليرموك وأطراف حى التضامن.

وكانت وحدات الجيش السورى قد دمرت - أمس - أوكارا للتنظيمات المسلحة، فى منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة "دمشق".

يذكر أن وحدات الجيش السورى تمكنت من كسر دفاعات التنظيمات المسلحة وقطع العديد من خطوط إمدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من المسلحين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.

جانب من مواقع داعش
جانب من مواقع داعش

 

خسائر تنظيم داعش
خسائر تنظيم داعش

 

جانب من الخسائر
جانب من الخسائر

 

جانب من الخسائر
جانب من الخسائر

 

جندى سورى
جندى سورى

 

جندى سورى خلال المعارك
جندى سورى خلال المعارك

 

جانب من خسائر تنظيم داعش الإرهابى
جانب من خسائر تنظيم داعش الإرهابى

 

دبابة تابعة للجيش السورى
دبابة تابعة للجيش السورى

 

عناصر الجيش السورى
عناصر الجيش السورى

 

جانب من تواجد قوات الجيش السورى
جانب من تواجد قوات الجيش السورى

 

مقاتل سورى يحمل قناصة ويقاتل تنظيم داعش
مقاتل سورى يحمل قناصة ويقاتل تنظيم داعش

 


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