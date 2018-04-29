رئيس هيئة تعليم الكبار بالمنوفية يكرم رئيس الجامعة وفريق التعليم

المنوفية – محمود شاكر

كرم الدكتور رضا داود رئيس هيئة تعليم الكبار فرع المنوفية التابع لمجلس الوزراء، الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية وفريق العمل بمركز تعليم الكبار بالجامعة بكلية التربية، حيث تمكن الطلاب المشاركين فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار فى محو أمية 8154 مواطن من أبناء محافظة المنوفية وذلك ضمن فعاليات حفل ختام الأنشطة بالكلية.

وحقق مركز تعليم الكبار بكلية التربية جامعة المنوفية تطورًا كبيرًا فى خطة التعليم للأميين، واعتمد المركز على رؤية المشاركة المجتمعية والنزول الميدانى والتواصل مع وحدات محو الأمية بالمحافظة ومراكزها.

وأعرب الدكتور رضا داود رئيس الهيئة لتعليم الكبار فرع المنوفية عن بالغ سعادته لهذا الإنجاز الذى حققة فريق عمل المركز وعلى رأسهم رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ومنسق تعليم الكبار للجامعات المصرية والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة للمجتمع والبيئة والدكتور جمال الدهشان رئيس مجلس إدارة مركز تعليم الكبار وعميد كلية التربية والدكتور على حسين نائب رئيس المركز ووكيل الكلية والدكتورة هبة الغتمى مدير المركز والمشرف التنفيذى على المشروع.

كما أشاد رئيس الجامعة ومسئولو الهيئة بدور فريق العمل من الطلاب وتم تكريم المتميزين منهم وهم ريهام درويش محمد، مارينا فرج سيدهم، ريهام محمد عاشور، جهاد خالد على و نجلاء شكرى معوض.

الجدير بالذكر أن هذا العدد من الدارسين الذين تم محو أميتهم يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبين جامعة المنوفية " التعاقد الحر" ، والذى يأتى وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تعليم الكبار، وما بادرت به جامعة المنوفية لنشر الوعى بهذا المشروع القومى.

و من جانب أخر شهد اليوم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب والدكتور عبدالرحمن الباجورى عميد كلية الطب البيطرى والدكتور احمد الفيومى وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب حفل تنصيب الإتحاد الاول بكلية الطب البيطرى بجامعة المنوفية والذى جاء عقب انتخابات نزيهة تتسم بشفافية تامة وبمشاركة فعالة من الطلبة والطالبات.

أرسى الدكتور معوض الخولى فى كلمته قواعد التفوق والنجاح وتحقيق الذات لطلاب وطالبات الكلية وعلى رأسها التمسك بالأخلاق والقيم والمبادئ والمثل العليا والإخلاص والتفانى فى العمل من أجل تحقيق الآمال وأضاف ان الاستيقاظ مبكرا يأتى فى مقدمة تحقيق الأحلام مشددا على أهمية التعامل مع الواقع وتحدى الصعاب لخلق مستقبل أفضل مشيرا إلى أن الإنسان هو من يصنع الحاضر والمستقبل.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل مبارك عن بالغ سعادته بما تحققه كلية الطب البيطرى البكر من إنجازات وتقدم على كافة المستويات العليمة والثقافية والرياضية وما تقدمه من أنشطة مجتمعية متميزة مؤكدا على ضرورة عمل فيلم تسجيلى عن الكلية منذ بداية نشأتها وحتى الان ليرى الجميع ماحققته الكلية من تقدم فى فترة وجيزة جدا فى ظل قيادة نشيطة ومخلصة.

واستطرد الدكتور عبدالرحمن الباجور مشيدا بطلاب الكلية وأضاف أن هذا الاتحاد الطلابى يعد الأول فى الكلية ويأمل ان يقدم لطلاب الكلية الحافز القوى لممارسة جميع الانشطة العليمة والثقافية والتكنولوجية والرياضية والفنية والاجتماعية وان ينشئ اسر فعالة قادرة على الانتاج المثمر وتوجيه طاقات الشباب الى الاعمال الخيرية والنافعة للمجتمع والوطن ككل.

وعلى هامش الحفل كرم الدكتور رئيس الجامعة ونائبه وعميد الكلية اعضاء الاتحاد الطلابى للكلية وهم الطالب احمد سلامة رئيس الاتحاد والطالب محمد اسامة نائب رئيس الاتحاد ومحمد أشرف أمين لجنة الأسر ومساعده احمد الدسوقى واما فى لجنة النشاط الاجتماعى والرحلات ندى وائل أمين اللجنة وهالة عيد الأمين المساعد وفى اللجنة الرياضية أحمد رضا الأمين ومحمد البدرى الأمين المساعد وفى اللجنة الثقافية والإعلامية محمود فتحى الامين ونورهان ابو شكر الأمين المساعد واللجنة الفنية تشكلت من أحمد نوح الامين وندا نبيل الامين المساعد ولجنة الجوالة والخدمة العامة يمثلها أحمد عبدالحميد امينا للجنة وأحمد إبراهيم الأمين المساعد واخيرا اللجنة العلمية والتكنولوجية يمثلها ولاء جاد امينا وأحمد حماد أمينا مساعدا.

اختتم الحفل بقصائد شعرية القاها الطالب محمد عنتر والطالبة أمنية غنيم وابتهال للطالبة ابتهال عبدالصادق وقصائد غنائية للطالبة شيرين حمدى وعروض مسرحية لفريق التمثيل بالكلية.