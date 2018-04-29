رئيس جامعة بنى سويف : صرف وجبات إفطار فى شهر رمضان للعاملين بالجامعة







بنى سويف : هانى فتحى

عقد اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ورئيس المجلس وبحضور النواب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير مركز المؤتمرات وذلك لمناقشة ما ورد بجدول الأعمال

وأستهل رئيس الجامعة بداية الجلسة باصدار تعليمات مباشرة بتحويل المقصرين فى ادائهم الوظيفى للشئون القانونية ومحاسبة المسئول عن أى اهمال أو تقصير فى العمل تأكيدا على مبدأ المحاسبة و الشفافية و المساواة .

كما استعرض الموقف المالى للمركز وتابع التقارير الواردة الخاصة بالحسابات المالية وتقارير تشغيل المغسلة و المصاعد و عقود الصيانة المبرمه لهما ، ووافق على اقامة حفلات التخرج للحضانات بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمركز بعد ورود العديد من طلبات التأجير لها من منطلق المشاركة المجتمعية للجامعة .

وأصدر منصور حسن تعليمات مشددة بضرورة متابعة خطط الحماية المدنية و الامن السلامة و التأكد من صلاحيه طفايات الحريق وأجهزة الانذار المبكر وتكليف لجنة خاصة لهذه الاعمال واستيفاء متطلبات الدفاع المدنى ، كما أكد على ضرورة التعاون مع مركز الانتاج و الخدمات الطلابية بالجامعة فى تجهيز متطلبات مركز المؤتمرات و دار الضيافة واقترح أيضاً تعميم فكرة الباركود لادارة المخازن و تجهيزات المركز .

كما قرر صرف وجبات أثناء شهر رمضان المبارك للعاملين بالجامعة بالورديات أثناء فترات الافطار و السحور وأن يتم تعميم هذا القرار على مستوى الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة القادم .