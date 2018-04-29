رئيس اتحاد عمال العاشر: أدرجنا 300 ألف عامل وعاملة وأسرهم بالتأمين







الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان ونائب رئيس اتحاد عمال الشرقية، إن الاتحاد اتخذ عددا من الخطوات أهمها عمل كارنيه للأسرة لعلاج العامل وأسرته بالمستشفيات الخاصة بسعر المؤسسة العلاجية، بتخفيض نسبته من 40 إلى 50% على الكشف والعمليات الجراحية، وكذلك مراكز التحاليل الطبية بخصم من 50 إلى 60% وصرف الدواء من الصيدليات بخصم من 12 إلى 15% على الأدوية المصرية وخصم 5% على الأدوية المستوردة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الاتحاد قام بعمل بروتوكول مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لمحو أمية العمال بالشركات، بالإضافة لعمل دورات تثقيفية من شأنها تعليم العمال حقوقهم والواجبات المفروضة عليهم، بالإضافة لبروتوكول مع منظمة العمل الدولية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتعريف العمال أفضل الطرق المتبعة لمواجهة الكوارث والحرائق وكيفية التعامل معها.

أشار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إلأى أن الاتحاد نجح فى فض المنازعات بين العمال وأصحاب المصانع والشركات، مما أدى إلى تراجع الإضرابات، حيث يلعب الاتحاد كحلقة وصل بين العمال وأصحاب المصانع.

كما استطاع الاتحاد رفع أجور وحوافز العاملين بالمصانع والشركات بالاتفاق الودي مع اصحاب المصانع لتحسين أجور أكثر من 300 ألف عامل وعاملة بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة لرفع الأجر عند بداية التعيين للعامل ليبدأ من 1300 وحتى 2000 جنيه بخلاف الحوافز والإضافى والأرباح والمواصلات والمزايا الأخرى التي تختلف من شركة لأخرى، وإدراجهم تحت مظلة التأمين.

وأوضح أن مدينة العاشر من رمضان تضم أكثر من 3 آلاف مصنع، وتتصدر صادرات مصر وتسهم بثلث الناتج القومى وتحتاج إلى أكثر من 3 آلاف وظيفة من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، وسيتم تفعيل مراكز تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل خارج وداخل مصر.

وأعلن أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة القوى العاملة سيقوم بعمل دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة لتدريبهم على حرف صناعية تناسب ظروفهم ومنحهم قروضا صغيرة لبدء المشروع بأقل فايدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس للاهتمام بهذه الفئة بأن يكون عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت أن الاتحاد قام برصد المصانع التى تم إغلاقها بسبب تعثرها وتسريح عمالها والذى تخطى عددها 200 مصنع، وتم تشغيل 100 منها، وجاري تصحيح أوضاع الباقين.