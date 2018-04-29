دعوات لتصعيد ميدانى بالضفة الغربية ردا على العدوان الإسرائيلى فى غزة







رام الله (أ ش أ)

دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، إلى اعتبار يوم الجمعة القادم يوما للتصعيد الميدانى والشعبى فى كل مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه، داعية لأوسع مشاركة على حاجز مستوطنة بيت أيل الاحتلإلى بعد صلاة الجمعة.

ودعت القوى - فى بيان اليوم - للمشاركة فى الاعتصام الأسبوعى أمام الصليب الأحمر انتصارا للأسرى فى سجون الاحتلال وللمطالب العادلة للمضربين عن الطعام، والأسرى الإداريين فى مقاطعة المحاكم الاحتلالية يوم الثلاثاء القادم.

ودعت الأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقات جنيف والمجتمع الدولى لتوفير حماية فورية للشعب أمام استمرار، وتصاعد جرائمه وإرهاب مستوططنيه، وتشكيل لجان تحقيق دولية فاعلة لفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل، لاسيما فى قطاع غزة.

وأكدت القوى على أهمية تشكيل لجان الحراسة، واللجان الشعبية للدفاع عن القرى والبلدات أمام اعتداءات المستوطنين، والتصدى لهم بكل الامكانات المتاحة.

واكدت على استنهاض كل عوامل الوحدة والانصهار الوطنى والشعبى خلف رايات الكفاح والمقاومة دفاعا عن مستقبل الشعب وحقوقه الوطنية، ورفضا لكل اشكال فرض الامر الواقع والحلول الاقليمية، والدولة المؤقتة والمشاريع المشبوهة كافة.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية قد قالت فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن الجيش الاسرائيلى قرر تغيير قواعد اللعبة والبدء فى سياسة جديدة على خلفية الجمعة الخامسة من مسيرة العودة . مشيرة إلى أن السياسة الجديدة التى سينتهجها جيش الاحتلال هى قصف عمق القطاع بعد كل مسيرة جمعة.