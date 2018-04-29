تنفيذ مشروعات لشباب الخريجين بدعم من تنمية القرية ومشروعك بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ 42 مشروعا متنوعا لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له بتمويل ودعم من إدارة بناء وتنمية القرية والمشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية والتى تشمل تنفيذ 15 مشروعا صغيرا لتربية الأرانب و6 مشروعات مفارخ للبيض والتى تم الانتهاء من تسليمها للمنتفعين.

وأضاف عباس فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه يجرى تسليم 23 مشروع تربية دواجن ضمن مشروعات تنمية القرى بجانب تنفيذ 18 مشروعا متنوعا لشباب الخريجين بدعم من مبادرة مشروعك بتمويل يصل إلى حوالى 300 ألف جنيه.