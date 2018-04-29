تعرف على مشروع القدية الترفيهى بالسعودية × 10 معلومات







كتبت - إسراء أحمد فؤاد

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس السبت، مشروع "القدية" (الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة فى المملكة)، الذى يتم إنشاؤه غرب العاصمة (الرياض)، ويرصد اليوم السابع أبرز 10 معلومات حول المشروع.