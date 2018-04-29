تعرف على مشروع القدية الترفيهى بالسعودية × 10 معلومات

تعرف على مشروع القدية الترفيهى بالسعودية × 10 معلوماتالأحد، 29 أبريل 2018 02:14 م
جانب من افتتاح مشروع القدية
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دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس السبت، مشروع "القدية" (الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة فى المملكة)، الذى يتم إنشاؤه غرب العاصمة (الرياض)، ويرصد اليوم السابع أبرز 10 معلومات حول المشروع.
- يشكل أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية فى العالم ومقرها الرياض.
- يقام مشروع القدية على مساحة تبلغ 334 كيلومترا مربعا وعلى مسافة قريبة من قلب العاصمة السعودية وباستثمارات ضخمة.
- يقع على مسافة تبلغ 40 كيلومترا من وسط العاصمة الرياض.
- من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه عام 2022.
- يحظى المشروع بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودى.
- سوف يوفر 57 ألف وظيفة فى مختلف المجالات.
- سيسهم بـ17 مليار ريال سعودى فى الناتج المحلى بحلول عام 2030.
- المدينة تركز على مدن ألعاب ومراكز ترفيهية عالية الجودة.
- بها منشآت رياضية قادرة على استضافة مسابقات وأحداث عالمية.
- تعول عليها المملكة فى جعلها أكبر وأهم وجهة سياحية بالمنطقة.
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