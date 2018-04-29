video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 أبريل 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على مشروع القدية الترفيهى بالسعودية × 10 معلومات

الأحد، 29 أبريل 2018 02:14 م
تعرف على مشروع القدية الترفيهى بالسعودية × 10 معلومات جانب من افتتاح مشروع القدية


كتبت - إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس السبت، مشروع "القدية" (الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة فى المملكة)، الذى يتم إنشاؤه غرب العاصمة (الرياض)، ويرصد اليوم السابع أبرز 10 معلومات حول المشروع.

 

  1. يشكل أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية فى العالم ومقرها الرياض.
  2.  يقام مشروع القدية على مساحة تبلغ 334 كيلومترا مربعا وعلى مسافة قريبة من قلب العاصمة السعودية وباستثمارات ضخمة.
  3. يقع على مسافة تبلغ 40 كيلومترا من وسط العاصمة الرياض.
  4. من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه عام 2022.
  5. يحظى المشروع بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودى.
  6. سوف يوفر 57 ألف وظيفة فى مختلف المجالات.
  7. سيسهم  بـ17 مليار ريال سعودى فى الناتج المحلى بحلول عام 2030.
  8. المدينة تركز على مدن ألعاب ومراكز ترفيهية عالية الجودة.
  9. بها منشآت رياضية قادرة على استضافة مسابقات وأحداث عالمية.
  10. تعول عليها المملكة فى جعلها أكبر وأهم وجهة سياحية بالمنطقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاهل السعودى يدشن مشروع ترفيهى فى مدينة القدية" ..اليوم

الملك سلمان بن عبد العزيز يدشن مشروع "القدية" الترفيهى.. يوفر نحو 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام خارج البلاد.. ويشمل مدنًا للألعاب ومراكز ترفيهية ومرافق رياضية لاستضافة أبرز المسابقات والألعاب العالمية

صور.. الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع "القدية" غرب الرياض

مشروع القدية

السعودية

اخبار السعودية

اخبار السعودية اليوم

اخبار العرب




لا تفوتك
السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

السيسى لـ"العمال": "مقدرش اعمل حاجة من غيركم.. وهتتعبوا معايا اكتر"

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

التموين" تبدأ صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مايو الثلاثاء المقبل

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

أول صحيفة مصرية على جبهة الحرب " الحلقة9".. 30 يوما ترصد جرائم الحوثيين.. أطفال اليمن مجندون بالإكراه فى معسكرات الحوثيين.. الميليشيات تخطف الأطفال من المنازل والمدارس وتغتصبهم وتجبرهم على حمل السلاح

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

فيديو.. السيسي يمنح عددا من النقابيين وسام العمل.. ويخاطب عمال مصر فى عيدهم: أتشرف بكم وكل سنة وأنتم طيبين ومقدرش أعمل حاجة من غيركم.. الرئيس: تحديات السنوات الماضية تنوء بحملها الجبال.. وشعبنا سر صمودنا

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

اتحاد الكرة: إقامة نهائى كأس مصر 14 مايو فى حالة خروج الأهلى

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

فى أول تصريح لها بعد اللقب.. ملكة جمال العالم: قلبى متعلق بمصر لأنها بلد الأمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة