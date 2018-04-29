تعرف على تاريخ ضريح ومسجد الإمام أبو الحجاج الأقصرى × 19 معلومة







الأقصر – احمد مرعى

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها للاحتفال بمولد الإمام أبو الحجاج الأقصرى، حيث سيتم تنظيم سرادقات الذكر والعشاء والمديح، ويشهد الإحتفالات الآلاف من أبناء محافظات الأقصر وقنا وأسوان وجنوب الصعيد بالكامل، حيث يحضر محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، اليوم الأحد، الليلية الكبرى لمولد أبو الحجاج الأقصرى، وبعد غداً دورة المولد.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تاريخ ضريح الإمام أبوالحجاج الأقصرى الذى يشهد الاحتفالات يومى الأحد والاثنين:-

1- ضريح الإمام أبو الحجاج الأقصرى يتواجد فى الجهة الشرقية لمعبد الأقصر

2- الشريح والمسجد يزوره السائحين الأجانب والمصريين لدى زيارتهم لكورنيش النيل ومعبد الأقصر

3- العارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصرى يعود نسبه إلى الإمام على زين العابدين بن الامام ابى عبد الله الحسين بن الامام على بن ابى طالب وأمه السيدة فاطمة الزاهراء بنت سيد الأولين والآخرين سيدنا "محمد"- صلى الله عليه وسلم.

4- الإمام أبو الحجاج كان ينتمى إلى أسرة كريمة ميسورة الحال عرفت بالتقوى والصلاح

5- كان والده صاحب منصب كبير فى الدولة العباسية

6- ولد الشيخ فى أوائل القرن السادس الهجرى بمدينة بغداد، فى عهد الخليفة العباسى المقتفى لأمر الله

7- سيدى أبو الحجاج الأقصرى الذى ترك العمل الرسمى وتفرغ للعلم والزهد والعبادة، وسافر إلى الإسكندرية والتقى فيها أعلام الصوفية خاصة من أصحاب الطريقتين الشاذلية والرفاعية

8- تتلمذ على يد الشيخ عبد الرازق الجازولى وأصبح أقرب تلاميذه ومريديه

9- عاد أبوالحجاج إلى الأقصر، والتقى بسيدى عبد الرحيم القنائى (صاحب مسجد قنا الشهير)، وأقام واستقر بالأقصر، حتى وفاته فى عهد الملك الصالح نجم الدين الأيوبى عن 90 عاماً

10- كان له مجلس علم يقصده الناس من كل مكان، وتوفى الشيخ بالأقصر عام 642هـ، ويقال أنه كان كثير الاعتكاف والانعزال بمعبد الأقصر، ولهذا السبب أقام مسجده بقلب معبد الأقصر، ودفن بضريحه القائم فوق معبد الأقصر

11- ضريح أبو الحجاج الأقصرى يحتوى على أعمدة أثرية ويضم أجزاء من معبد الأقصر، الأمر الذى جعل ضمه لوزارة الآثار أمر حتمى

12- الأهالى المصريين يقومون بالتبرك بالضريح والإمام أبو الحجاج وذلك عبر توزيع الخبز الصغير والأرز باللبن والتمر على مريديه، كما تقصده العروس قبل زفافها لطلب البركة بأهل الله الصالحى

13- ضريح سيدى أبو الحجاج الأقصرى مضى على بنائه أكثر من 8 قرون بشكله الفريد وتوسطه لكتلة أثرية فريدة يقصدها السياح من مختلف البلدان جعله يخطف أنظار السياح القاصدين زيارة معبد الأقصر

14- يعود تاريخ بناء المسجد إلى عام 658هـ، الموافق 1286م وقد بنى بساحة معبد الأقصر على نسق المساجد الفاطمية القديمة، ليزاحم تماثيل رمسيس الثانى أحد أعظم الملوك الرعامسة.

15- الضريح والمسجد يقف شاهداً على 3 حضارات إنسانية، حيث يخترق بطابعه الإسلامى بهو معبد الأقصر الذى يحتوى على الكثير من مظاهر الحضارة الفرعونية من أعمدة وتماثيل ونقوش ورسومات لا تزال حية على جدران المعبد

16- تم تسجيل مسجد أبو الحجاج الأقصرى، ‏كأثر‏ ‏إسلامى ‏فى 21 يونيو 2007

17- الضريح والمسجد عبارة عن ساحة مربعة الشكل، مغطاة بقبو ومدخله الرئيسى يقع بالجهة الغربية جرت له عمارات كثيرة فى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية والحديثة، وهو مشيد على الجهة الشمالية الشرقية لمعبد الأقصر

18- يبلغ ارتفاع مدخله 12 مترا ويخلو من الزخارف الهندسية والنباتية واللوحات الخطية المعروفة فى العمارة الإسلامية.

19- يعلو المسجد شريط من الشرفات المبنية بالطوب الأحمر لكن ما يميز المسجد عن بقية المساجد هو احتوائه على ‏أعمدة‏ ‏وأعتاب‏ ‏ونقوش‏ مشابهة تماما لمعبد الأقصر.