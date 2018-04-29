اليوم.. احتفالية طلاب المنوفية فى حب المدن الجامعية







المنوفية - محمود شاكر

ينظم طلاب المدن الجامعية بجامعة المنوفية اليوم احتفالية كبيرة أطلقوا عليها يوم فى حب المدن الجامعية تحت رعاية ومشاركة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

يشمل الاحتفال الذى ينظمه الطلاب ويشرفون عليه، حملة نظافة فى الصباح لجميع المدن الجامعية يشارك فيها الطلاب والموظفون والمشرفون ثم مباراة كرة قدم بالصالة المغطاة يشارك فيها الخولى ومبارك والطلاب والمشرفون، يعقبها حفل الختام بمطعم مدينة الأمل بفقرات متنوعة للطلاب.

يضم فريق تنظيم الاحتفال طالبين من كل مدينة جامعية نيابة عن زملائهم وهم: شهاب الدين هلال فتحى، خالد عبد المجيد زلابيه، شيماء عربى الوكيل، أميرة فارس محمد، إسراء عدلى البركى، زينب مشالى عبدالله، أميرة علاء الدين إسماعيل، لؤى حازم فتحى عبد الفتاح، السعيد الحسينى حسانين، أحمد كيلانى المهدى، اسلام عبد الحميد كامل، إبراهيم عادل الحرانى، عبد الله عبد الحميد كامل، زينب محمد الصياد، عبدالله عبد السلام، عبدالله مصطفى وهبة.