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السيطرة على حريق نشب فى كابل كهرباء بدمياط

الأحد، 29 أبريل 2018 04:29 م
السيطرة على حريق نشب فى كابل كهرباء بدمياط حريق كابل كهرباء - ارشيفية


دمياط معتز الشربينى
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تمكن رجال الحماية المدنية بدمياط، بقيادة العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب فى كابل كهربائى خلف مدرسة التجارة المشتركة بدمياط.

كان رجال الحماية المدنية، قد تلقوا بلاغا يفيد نشوب حريق  فى كابل كهربائى، تم الدفع بسيارتى إطفاء وسيارة إسعاف، وتم اخطار شركة كهرباء دمياط حيث تم فصل محول الكهرباء والسيطرة على الحريق.

وأفاد مصدر بمرفق إسعاف دمياط، أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر.

 

 
 
 
 
 

 


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