التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، حملات مكثفة على المراكز، للمرور على مخازن الدواء والصيدليات، والتى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة و المنتهية الصلاحية ، ومخزن بدون تراخيص.

وأكدت الدكتورة إيمان صالح مدير عام إدارة الصيدلة، أن إدارة التفتيش الصيدلى برئاسة الدكتور محمد عبد الحى أطلق ثلاث فرق من الإدارة لمداهمة المنشآت الدوائية المخالفة وغير المرخصة فى ثلاثة أماكن مختلفة بالمراكز.

توجه الفريق الأول والمكون من "الدكتورة نهى السيد عبد الحميد، والدكتورة يسرا محمد على" بالتفتيش على عدد من المنشآت الدوائية لمركز ومدينة أبو حماد وأسفرت عن ضبط مخزن أدوية ببدروم مستشفى خاص بمدينة أبو حماد غير مرخص ويحتوى على عدد كبير من الأدوية والمستلزمات والمحاليل.

وشمع الفريق المخزن المضبوط، وتم تحرير محاضر أرقام 11696 لسنة 2018 جنح أبو حماد، و11697 لسنة 2018 جنح أبو حماد ، وبالمرور على 3 صيدليات بقرية بحطيط وقرية الحلمية تم ضبط 1260 قرص أدوية جنسية مجهولة المصدر غير مصرح بتدوالها و600 قرص ميزوتاك أدوية خاصة بالمستشفيات غير مسموح بتدوالها فى الصيدليات و35 علبة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع و3 علب لبن أطفال بيوميل خاص بوزارة الصحة وغير مسموح ببيعها بالصيدليات و40 علبة أنسولين 100 وحدة خاص بوزارة الصحة غير مسموح بتداولها فى الصيدليات و4 علب هيومان البيومين بدون فواتير صدر به منشور غش تجارى و260 قرص ترامادول أدوية مخدرات 225 مجم بدون فواتير مجهولة المصدر غير مسموح بتداوله .

ومن جهة أخرى، قام الفريق الثانى والمكون من " الدكتور محمود جميل ، الدكتور أحمد السعيد"، مفتشى الصيدلة بالتفتيش على المنشآت الدوائية بمركز ومدينة ديرب نجم وأسفرت عن ضبط معمل خاص بديرب نجم، وتم ضبط 4600 شريط كيتسات متنوعة تستخدم فى التحليل منتهية الصلاحية، وتم تشميع المعمل، وتحرير محضر رقم 8902 جنح ديرب نجم وتسليم الأحراز، وتم القبض على المتهم من قبل قسم شرطه ديرب نجم .

أما الفريق الثالث والمكون من "الدكتورة غادة مصطفى، والدكتورة رغدة الناجى، والدكتور محمود والى، والدكتور بشير كمال مفتشى الصيدلة بالفتيش على المنشآت الدوائية بمركز ومدينة الصالحية الجديدة، وأسفرت عن ضبط صيدليتين فى نطاق مدينة الصالحية الجديدة يوجد بها عدد كبير من الأدوية منتهية الصلاحية المعدة للبيع، و750 قرص أدوية جنسية مهربة وغير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر، و20 شريط تامول "أدوية مخدرات مهربة وغير مسموح بتداولها"، وتم تحريز الكميات المضبوطة وتحرير محاضر شرطة أرقام 5014، 5015 جنح شرطة الصالحية القديمة .

وفى سياق متصل، قال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه شنت حملات تفتيشية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية على عيادات ومخازن ومراكز ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزى مشتول السوق ومنيا القمح، وذلك لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، وتم ضبط 514 عبوة 29 صنف دواء بيطرى مخالفة "أدوية مجهولة المصدر- أدوية منتهية الصلاحية "، وعمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة، كما تم ضبط 246 عبوة و37 صنف دواء بيطرى مخالفة "أدوية مجهولة المصدر- أدوية منتهية الصلاحية" بمركز فاقوس، وذلك من خلال المرور المفاجىء على 4 مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال شهر أبريل.