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الأقصر تستقبل فاعليات معرض الوادى الدولى لتقنيات الزراعة الحديثة 1مايو

الأحد، 29 أبريل 2018 03:17 م
الأقصر تستقبل فاعليات معرض الوادى الدولى لتقنيات الزراعة الحديثة 1مايو محمد بدر محافظ الاقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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تسقبل محافظة الأقصر معرض الوادى الدولى لتقنيات الزراعة الحديثة فى دورته التاسعة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو القادم، تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، حيث يقام المعرض بفندق اشتيجنبرجر بمدينة الأقصر و من المتوقع زيادة عدد الزائرين لحوالى 15 ألف زائر، إضافة الى نحو 1400 تاجر من مختلف محافظات مصر.

ومن جانبه صرح الدكتور حسن سيد المستشار الفنى لمجموعة ايڤرجرو، فى بيان أن الشركة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم الفنى لمزارعى الصعيد حيث تتواجد الشركة بمشاركة شركتى أوبال و المنوفية بحضور نخبة من الخبراء و المتخصصين لتقديم الدعم الفنى للحاضرين و أكد أن الشركة تسعى لتقديم أحدث مالديها من تقنيات تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى للمحاصيل الزراعية المختلفة.

وصرح طه دياب مدير التسويق المحلى لمجموعة ايڤرجرو، أن المشاركة تأتى من خلال أكبر وكلائنا بالسوق المحلى ، كما أكد دياب أن ايڤرجرو حريصة على الإنضمام الى المعرض نظراً لأهمية الحدث و ما يترتب علية من دعم لمزارعى محافظات الصعيد و هو ما يتوافق مع الخطة التى تطبقها الشركة فى إطار دعم الإستثمار الزراعى.

وأشار إلى أن المعرض يجذب عدد كبير من مزارعى محافظات الصعيد حيث يشمل المعرض فى هذا العام مشاركة  102 شركة زراعية كبرى من الشركات العاملة فى مجال " المبيدات، والأسمدة، والبذور ومستلزمات الرى بالتنقيط والصوب الزراعية إضافة الى كبرى الشركات العاملة فى مجال إنتاج الشتلات ، و أضاف أن المعرض يشمل عدد من الندوات و ورش العمل والمنتدى الزراعى الذى يشارك فيه العاملون بتجارة مستلزمات الأنتاج الزراعى والشركات المستوردة والمنتج.

 
 

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