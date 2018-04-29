استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال جنوب غزة

استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال جنوب غزةالأحد، 29 أبريل 2018 09:32 م
إصابة فلسطيني - أرشيفية
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه قتل شباب فلسطينى، اليوم الأحد قال إنه كان يحاول التسلل إلى الأراضى المحتلة، انطلقوا من جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بيان "إن جنودا رصدوا فلسطينيين يحاولان التسلل إلى إسرائيل وإلحاق اضرار بالسياج الذى يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة، فأطلقوا النار وقتلوا أحدهما فيما اعتقل الثاني.
ولكن وسائل إعلام فلسطينية، أكدت أن 3 فلسطينيين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي عند السياج الحدودي مع غزة
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