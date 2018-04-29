أمطار غزيرة بالفرافرة ورفع حالة الطوارئ على مستوى المركز







الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تعرض مركز الفرافرة والقرى التابعة لها لموجة من الطقس السىء وهطول أمطار غزيرة منذ ساعات على المدينة وقراها، سحبتها رياح شديدة ومتوسطة.

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، درجة الاستعداد لأقصى درجة، تحسبا لتحول تلك الأمطار إلى سيول، كما تم التنبيه على قائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء القيادة فى تلك الأجواء.

من جانبه، شدد اللواء محمد الفحام، رئيس مركز الفرافرة، على ضرورة التأكد من عدم وجود معوقات، كما تم التنسيق مع كافة جهات الاختصاص للتحرك الفورى وقت حدوث تطورات فى الأجواء المناخية تحسبا لحدوث سيول أو عواصف شديدة .