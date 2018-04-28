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وكيل زراعة الغربية: توريد 67 ألفا و713 طن قمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع

السبت، 28 أبريل 2018 06:02 م
وكيل زراعة الغربية: توريد 67 ألفا و713 طن قمح بالشون والصوامع ومراكز التجميع محصول القمح


الغربية – مصطفى عادل
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أكد المهندس على البيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ" اليوم السابع"، أنه تم توريد 67 ألفا و713 طن قمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، البالغ عددها 25 صومعة وشونة، بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى، حيث بلغت نسبة التوريد العام الماضى 13 ألفا و102 طن.

 

وأضاف، أنه ما تم حصاده حتى الأن 53 ألفا و900 فدان من إجمالى 134 ألفا و963 فدانا منزرعة بالقمح هذا العام، مؤكدا أنه لا توجد أى مشكلة أو معوقات أمام الفلاحين فى تسليم الأقماح بأقرب شونة أو صومعة لهم مع استلام قيمتها بعد 48 ساعة.

 


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