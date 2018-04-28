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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

السبت، 28 أبريل 2018 02:47 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط -أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفينة بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم ، مغادرة قطار بـحمولة إجمالية 1280 طن قمح  وكذلك مغادرة 70 سيارة نقل محملة بـ 3255 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174514 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19332 طنا  .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7500 يوريا و17029 طن ملح و4500 طن حديد بليت و7414 طن رمل ، وإعادة تصدير 1300 طن كسب فول صويا .

 


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