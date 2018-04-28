محمد بن راشد عن مبادرة "صناع الأمل":نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة ببناء مجتمعاتهم

محمد بن راشد عن مبادرة "صناع الأمل":نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة ببناء مجتمعاتهمالسبت، 28 أبريل 2018 01:16 م
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
إضافة تعليق
أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الهدف الرئيسى من مبادرة صناع الأمل هو لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية فى بناء مجتمعاتهم.
توتير
وكتب محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" صناعة الأمل صناعة للحياة واستئناف للحضارة.. صناعة الأمل فى عالمنا العربى هى المهمة الأكثر أهمية.. والمشروع الأكثر أولوية، نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية فى بناء مجتمعاتهم".
صناعة الأمل صناعة للحياة واستئناف للحضارة.. صناعة الأمل في عالمنا العربي هي المهمة الأكثر أهمية .. والمشروع الأكثر أولوية .. نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية في بناء مجتمعاتهم pic.twitter.com/qFiPQtywjt— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 28, 2018
إضافة تعليق
سليمان وهدان وكيل البرلمان فى حوار لـ«اليوم السابع»: ليس لى دور داخل "النواب" ويعاقبوننى لأننى وكيل معارض.."عبدالعال" يدير المجلس بشكل فردى..وأرفض تحول "دعم مصر" لحزب.. ولا أطمح فى الترشح لأى انتخابات رئاسية
كارثة تنتظر صناعة الإعلام.. دراسة تؤكد بالأرقام: جوجل وفيس بوك يحصدان نصيب الأسد من كعكة الإعلانات.. 22 مليار يورو حجم الإنفاق على إعلانات بريطانيا فى2017 والشركتان استحوذتا على 90% منها.. الصحافة تتذيل القائمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة