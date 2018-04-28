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محمد بن راشد عن مبادرة "صناع الأمل":نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة ببناء مجتمعاتهم

السبت، 28 أبريل 2018 01:16 م
محمد بن راشد عن مبادرة "صناع الأمل":نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة ببناء مجتمعاتهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم


كتبت – شرويت ماهر
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أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الهدف الرئيسى من مبادرة صناع الأمل هو لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية فى بناء مجتمعاتهم.

 

توتير
توتير

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" صناعة الأمل صناعة للحياة واستئناف للحضارة.. صناعة الأمل فى عالمنا العربى هى المهمة الأكثر أهمية.. والمشروع الأكثر أولوية، نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية فى بناء مجتمعاتهم".

 


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محمد بن راشد

صناع الأمل

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