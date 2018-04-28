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محافظ قنا يستقبل أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام"

السبت، 28 أبريل 2018 09:03 م
محافظ قنا يستقبل أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام" اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا


قنا - هند المغربى
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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أعضاء فريق "أصدقاء مرضى الجذام" وذلك بعد الانتهاء من أعمال القافلة الصحية التى نظمها الفريق بمستشفى الأمراض الجلدية، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد جلال منسق عام الفريق والدكتور أحمد عبدالفتاح فكرى مدير مستشفى الأمراض الجلدية بقنا.

 

ذكر محافظ قنا أن أعضاء فريق أصدقاء مرضى الجذام قام اليوم بتوزيع عدد من المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية اللازمة لرعاية مرضى الجذام وقد شملت المساعدات أجهزة لقياس الذبذبات وأجهزة لقياس الضغط وجهاز أوتوكلاف بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية ومساعدات غذائية وملابس للأطفال وجهاز للعرائس من مرضى الجذام.

 

ووجه المحافظ خالص شكره وتقديره لأعضاء الفريق لاهتمامهم ورعايتهم وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة الخاصة من المرضى، مثنيا على الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى مختلف المجالات التنموية والخدمية بالتعاون مع القطاع الحكومى.

 


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