محافظ القليوبية: توريد 44 ألف طن قمح من المزارعين للشون والصوامع

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق دائرة المحافظة مشيرا إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 44 ألف طن تقريبا.

وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع والهناجر الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الزراعة والتموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية.

موضحا أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع وشونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 ألف طن تقريبا تكفى لاحتياجات المحافظة من القمح لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 ألف فدان تقريبا.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.