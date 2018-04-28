محافظ الدقهلية: تطوير الكورنيش والهابى لاند بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه







الدقهلية - محمد حيزة

قال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، إن تطوير الهابى لاند سوف يكون بشكل سياحى عالمى غير مسبوق، وسيكون هناك كافيهات عائمة وكبارى زجاجية وعوامات تطفو على النيل ستغير شكل المحافظة تماما.

وأضاف فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن تطوير حديقة هابى لاند ورفع كفاءة العديد من الحدائق والطرق بمنطقة الكورنيش ستكون بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 120 مليون جنيه بهدف إعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدينة المنصورة إلى سابق عهدها كعروس لمنطقة الدلتا.

وأكد الشعراوى على أهمية تنمية مواردنا وتحقيق التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتاز بالجودة وسرعة التنفيذ، موضحا أن مشروع تطوير حديقة هابى لاند ورفع كفاءة المنطقة يتم وفقا لأحدث الأساليب العلمية.