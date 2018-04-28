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محافظ الإسماعيلية يستقبل "تشيو نانشيان" القنصل العام للصين بالإسكندرية

السبت، 28 أبريل 2018 11:40 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل "تشيو نانشيان" القنصل العام للصين بالإسكندرية جانب من اللقاء


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مساء اليوم بفندق " توليب الفرسان " بالإسماعيلية " تشيو نان شان " القنصل العام لدولة الصين بالإسكندرية ومساعديه من أعضاء القنصلية والذى وصل إلى الإسماعيلية فى زيارة ميدانية استعدادا لعقد مؤتمرا موسعا يحضره ممثلى 17 شركة استثمارية من كبريات الشركات الصينية ورجال الأعمال الصينيين مع القيادات التنفيذية ومديرى المناطق الصناعية والحرة وأعضاء جمعيات المستثمرين وبالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية، وزيارة وتفقد عددا من المشروعات الاستثمارية بالإسماعيلية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وبحث سبل تعزيز التعاون الدولى بين الجانبين الصينى والمصرى وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة، وحضر اللقاء المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة.

 وخلال اللقاء أكد قنصل الصين على عمق العلاقات المصرية الصينية وأواصر المحبة والآخاء التى تربط بين مصر والصين حكومة وشعبا منذ فجر التاريخ، ومدى التفاعل والتواصل بين الجانبين.

 وأضاف قنصل الصين أن الرئيس السيسى قام ببناء علاقة إستراتيجية قوية ومتينة بين مصر والصين منذ زيارته الأخيرة للصين، ثم جاءت زيارة الرئيس الصينى لمصر، والتى وقع خلالها 20 اتفاقية مشتركة بين الجانبين.

 

 


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