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لافروف: روسيا وإيران وتركيا اتفقت على ضرورة استمرار عملية السلام فى سوريا

السبت، 28 أبريل 2018 01:46 م
لافروف: روسيا وإيران وتركيا اتفقت على ضرورة استمرار عملية السلام فى سوريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


رويترز
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، بعد اجتماع مع نظيريه التركى والإيرانى فى موسكو، إن روسيا وإيران وتركيا اتفقت على ضرورة استمرار عملية السلام فى سوريا رغم الضربات الصاروخية الغربية.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن تصريحات بعض شخصيات المعارضة السورية تضر جهود بث حياة جديدة فى عملية السلام بجنيف، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لمحادثات جنيف.

وكان وزير الخارجية الروسى، أكد أن الضربة التى وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى سوريا غير مشروعة، وعرقلت الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى للتسوية هناك، مضيفًا - فى مؤتمر صحفى مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس فى موسكو وفقا لقناة (روسيا اليوم) - تشابه مواقف روسيا وقبرص بخصوص الأزمة السورية، مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولى 2254، وقال لافروف، "لقد تحدثنا عن الجهود التى تبذلها روسيا، فى إطار عملية أستانا وفى سياق المؤتمر الأخير للحوار الوطنى السورى فى سوتشى، من أجل تهيئة أفضل الظروف لبدء تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى".

 


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