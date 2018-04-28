صور.. وزير الرى يفتتح محطة رفع بقيمة 3 ملايين جنيه فى الدقهلية

وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، منذ قليل، لقرية ميت معاند بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لافتتاح محطة رفع القرية، والتى تم بنائها بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وكان فى استقباله الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، واللواء فايز شلتوم السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الرى بالدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال وزير الرى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن محطة طوارئ جانبية ترعة المنصورية، لتغذية جانبية بشلا بفروعها بقدرة 1 متر مكعب بالثانية والتى تخدم 3600 فدان وتقدر تكلفتها 3 مليون جنيه، وتغذى المحطة ترعة ميت معاند وترعة المسعودية وترعة ميت سماحة، لحل مشاكل وصول المياه لنهاية الترعة، وتوصيل مياه الشرب للمساكن بآخر الخطوط.