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السبت، 28 أبريل 2018 05:50 م
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صور.. وزير الخارجية الأمريكى الجديد يصل السعودية فى إطار جولة تشمل الأردن

السبت، 28 أبريل 2018 05:17 م
صور.. وزير الخارجية الأمريكى الجديد يصل السعودية فى إطار جولة تشمل الأردن عادل الجبير يستقبل مايك بومبيو


كتب عبد الوهاب الجندى
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وصل وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، فى إطار جولة تشمل إسرائيل والأردن.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، صورا للحظة وصول الوزير مايك بومبيو مطار الرياض، وكان فى استقباله وزير الخارجية السعودية عاجل الجبير، و القائم بالأعمال الأمريكى كريستوفر هينزل.

استقبال بومبيو
استقبال بومبيو

 

لحظة وصول بومبيو
لحظة وصول بومبيو

 

وزير الخارجية الأمريكي في الرياض
وزير الخارجية الأمريكي في الرياض

 

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الأمريكي
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الأمريكي

 


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وزير الخارجية الأمريكى

السعودية

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مايك بومبيو

القدس




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