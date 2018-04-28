صور.. وزير الخارجية الأمريكى الجديد يصل السعودية فى إطار جولة تشمل الأردن







كتب عبد الوهاب الجندى

وصل وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، فى إطار جولة تشمل إسرائيل والأردن.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، صورا للحظة وصول الوزير مايك بومبيو مطار الرياض، وكان فى استقباله وزير الخارجية السعودية عاجل الجبير، و القائم بالأعمال الأمريكى كريستوفر هينزل.



استقبال بومبيو



لحظة وصول بومبيو



وزير الخارجية الأمريكي في الرياض