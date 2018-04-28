صور.. وزير الخارجية الأمريكى الجديد يصل السعودية فى إطار جولة تشمل الأردن

صور.. وزير الخارجية الأمريكى الجديد يصل السعودية فى إطار جولة تشمل الأردنالسبت، 28 أبريل 2018 05:17 م
عادل الجبير يستقبل مايك بومبيو
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وصل وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو اليوم السبت إلى المملكة العربية السعودية، فى إطار جولة تشمل إسرائيل والأردن.
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، صورا للحظة وصول الوزير مايك بومبيو مطار الرياض، وكان فى استقباله وزير الخارجية السعودية عاجل الجبير، و القائم بالأعمال الأمريكى كريستوفر هينزل.
استقبال بومبيو
لحظة وصول بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي في الرياض
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الأمريكي
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