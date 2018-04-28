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السبت، 28 أبريل 2018 06:33 م
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صور.. مسابقات ثقافية ورياضية وفنية لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا

السبت، 28 أبريل 2018 04:33 م
صور.. مسابقات ثقافية ورياضية وفنية لطلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا مسابقات ثقافية ورياضية لطلاب التعليم المفتوح


كتب فريق المحافظات
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نظم مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا، مجموعة من الأنشطة الطلابية المتنوعة، بمشاركة عدد كبير من الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح.

يأتى ذلك استمرارًا لاهتمام جامعة المنيا بطلاب ودارسى التعليم المفتوح، من خلال مشاركتهم فى الأنشطة الطلابية المختلفة كخطوة نحو صقل مهاراتهم وشخصيتهم وثقافتهم.

تضمنت الأنشطة التى نفذت على مدار الأسبوع الماضي، مسابقات فى المجال الرياضى والثقافى والفني، منها مسابقة كشاف المواهب التى شملت مسابقات فى التواشيح الدينية والغناء والعزف والفنون التشكيلية، حيث عرض طلاب التعليم المفتوح، إبداعاتهم وقدراتهم أمام لجنة التحكيم، المكونة من الدكتور أحمد يحيى والدكتور أسامة سمير بكلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية، بالأضافة إلى مسابقة كرة السرعة بالنشاط الرياضي.

كما تضمنت أعمال الفنون التشكيلية مسابقات فى الخط العربى والزخرفة والأشغال اليدوية وقام بالتحكيم فى المسابقة الدكتورة هالة محمد خليل الاستاذ المساعد بكلية التربية الفنية، واستمرت مسابقات القرآن الكريم لمدة يومين قام بالتحكيم بها الدكتور ناصر غبيش بكلية التربية للطفولة المبكرة.

يشرف على أنشطة المركز عماد زكى مدير عام رعاية الطلاب وميرفت سعيد وجمعة محمد على ويسرى خلاف وأحمد كمال أخصائيين النشاط بمركز التعليم المفتوح.

 

طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا (2)
طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا 

 

طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا (3)
طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا 

 

طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا (7)
طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا 

 

طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا (8)
طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا 

 

طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا (9)
طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا 

 

طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا (10)
طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا 

 

طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا (13)
طلاب التعليم المفتوح بجامعة المنيا 

 


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