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صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد قسم أول بنها ويأمر بحل مشاكل المواطنين

السبت، 28 أبريل 2018 06:05 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد قسم أول بنها ويأمر بحل مشاكل المواطنين زيارة مدير أمن القليوبية لقسم بنها


القليوبية نيفين طه
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أجرى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم السبت، زيارة لقسم أول بنها، وتفقد الحجز والمحجوزين، واجراءات التهوية والتأمين .

واستمع مدير الأمن إلى شكاوى المواطنين بالنوبتجيه وأمر بسرعة تحرير محاضر لهم، والعمل على حل مشكلاتهم والسير فى إجراءات المحضر.

كما اجتمع مدير أمن القليوبية بضباط القسم للتأكيد على حسن معاملة المواطنين، والتعاون بين ضباط النظام والبحث لصالح العمل، وفحص متقدمى طلبات الفيش الجنائى، والكشف عليهم جنائيا، مشددا على  ضرورة التفتيش الجيد للحجز والسجن، وفحص المحجوزين به من حيث الحالات المرضية و التفتيش الدوري للزيارات والمتعلقات الخاصة بهم، مشددا على ضرورة على توافر كرسى متحرك بمدخل القسم لمساعدة كبار السن.

تاتي الزيارة فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف المرورات على المراكز والأقسام لتوعية القوات بقواعد الأمن الذاتى، وتفتيش السجون والحجوز، وفحص الحالات المرضية للمحجوزين وحسن معاملة المواطنين.

 

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مدير أمن القليوبية يتفقد قسم أول بنها

 

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مدير أمن القليوبية بقسم أول بنها

 

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مدير أمن القليوبية يتفقد قسم أول بنها

 

 

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