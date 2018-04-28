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صور.. سيدة تعانى من انزلاق غضروفى بسوهاج وتناشد بعلاجها على نفقة الدولة

السبت، 28 أبريل 2018 12:25 م
صور.. سيدة تعانى من انزلاق غضروفى بسوهاج وتناشد بعلاجها على نفقة الدولة السيدة نادرة محمود


سوهاج – عمرو خلف
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داخل أحد المنازل القديمة المكونة من غرفتين ضيقتين مسقوفة إحداهما بالبوص تعيش السيدة نادرة محمود 50 عاما، مع زوجها ونجلها المريض، بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، نظرات عينها تعبر عن ألم شديد يسكن فى جسدها جعلها لا تتحرك وتجلس على كرسى طوال اليوم، تئن وتتوجع من ألم ظهرها فهى تعانى من الانزلاق الغضروفى والآم فقرات الظهر والرقبة جعلها تصرخ وتبكى طوال اليوم، ولا تجد من يعالجها لشدة فقرها فهى لا تملك سوى معاش زوجها منصور 65 عاما 460 جنيها، ولا تستطيع شراء العلاج ولا إجراء عملية لها .

 

وقد استسلمت السيدة نادرة، لألام مرضها وهى تجلس على كرسى طوال اليوم، تتوجع وتصرخ من شدة الآلم، ولا يوجد معها سوى بعض المسكنات، التى تخف بعض من ألامها، لأنها لا تتناول أى علاج لعدم قدرتها على شرائه.

 

وعندما توجهت نادرة، للأطباء قرروا لها إجراء عملية جراحية لها "الانزلاق الغضروفى والفقرات" حتى يتوقف الألم وهى لا تملك شيئا فهى تناشد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بمساعدتها بإجراء العملية الجراحية لها على نفقة الدولة.

 

والتقى "اليوم السابع " بالسيدة نادرة محمود 50 سنة وقالت فى البداية أن لديها 2 من الأبناء، أحمد 19 سنة، وهو مريض ولا يعمل، حيث يعانى من اشتبه صديد فى الحوض، ومحمد نجلها الكبير ويعمل عامل باليومية لكى ينفق عليهم، أما زوجها منصور خضيرى 65 سنة فهو مريض، ولا يقدر على العمل، ويتقاضى معاش 460 جنيها تكافل وكرامة، وهو لا يكفى لسد احتياجات ونفقات الحياة، ويحتاج إلى العلاج.

 

وتعانى السيدة نادرة أنها تعانى من إنزلاق غضروفى والآم فى فقرات الظهر والرقبة جعلتها قعيدة على الكرسى طوال اليوم، تصرخ من شدة الألم ولا تستطيع الحركة، ولا تتناول سوى بعض المسكنات فقط لعدم قدرتها على شراء العلاج، وقد توجهت للعديد من الأطباء فى المستشفيات، وتم إجراء أشاعات لها على الظهر، وقرر لها الأطباء إجراء عملية جراحية خاصة، وإن العلاج لن يخفف من ألمها وليس له أى نتيجة إيجابيه، ومن وقتها وهى لا تجد من يجرى لها العملية نظرا لارتفاع تكاليفها.

 

وتناشد السيدة نادرة محمود مناشدة محافظ سوهاج والمسئولين بمديرية الصحة بعلاجها على نفقة الدولة وإجراء العملية لها فى أسرع وقت.

 

للتواصل ت رقم 01226016959

نادرة محمود الدين
نادرة محمود الدين

أحمد نجلس السيدة نادرة
أحمد نجلس السيدة نادرة

الأشعة الخاصة بنادرة
الأشعة الخاصة بنادرة

الحاجة نادرة تعانى من انزلاق غضروفى
الحاجة نادرة تعانى من انزلاق غضروفى

تقرير إحدى الأشعات
تقرير إحدى الأشعات

 


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