صور ..رئيس جامعة دمنهور يفتتح المؤتمر العلمى لكلية رياض الأطفال







البحيرة - ناصر جودة

افتتح منذ قليل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور، فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لكلية رياض الأطفال، بمجمع دمنهور الثقافى، تحت عنوان "الطفولة المبكرة بين التحديث التربوى وتحديات العصر".

شارك فى المؤتمر الدكتور مصطفى حمزه القائم بعمل عميد كلية رياض الإطفال، وحازم الأشمونى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

كما شارك فى المؤتمر الأنبا القمص طوبيا إسكندر، والدكتور بشارة عبد الملاك منسق العلاقات العامة بمطرانية البحيرة، بالإضافة إلى عدد كبير من أساتذة الجامعات وطلاب جامعة دمنهور.

وتضمن المؤتمر عدة جلسات، منها جلسة افتتاحية حاضر فيها الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، عن أهمية السلامة الغذائية للأطفال لخلق جيل سوى صحيا وإجتماعيا.



افتتاح مؤتمر كلية رياض الاطفال بالبحيرة



2 مؤتمر الطفولة المبكرة بالبحيرة



جانب من مؤتمر رياض الاطفال