صور.. توريد 8 آلاف طن قمح من المزارعين بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تواصل شون وصوامع التخزين بمحافظة الوادى الجديد استلام محصول القمح للموسم الزراعى الحالى على مستوى مراكز المحافظة الخمسة دون معوقات، حيث قارب موسم الحصاد على الانتهاء، وجار توريد الاقماح بصفة يومية، حيث تم توريد 8065 طن قمح لشون المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة .

وقال محمد سفينة مدير شونة موط بالداخلة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه يجرى استلام محصول القمح للعام الحالى، بدون معوقات أو تكدس من سيارات المزارعين، حيث يتم استلام المحصول على درجة نقاء 23، وعلى مدار ساعات اليوم من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، فى وجود لجان المتابعة من التموين، والبنك الزراعى، ومسئولى الفرز، للتأكد من نقاء المحصول أثناء إستلامه.

من جانبه، أعلن المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، توريد 5860 طن قمح لصومعة شرق العوينات، و2150 طنا لشون البنك الزراعى المصرى، و60 طنا بهنجر مدينة الخارجة، وصرف المستحقات المالية للموردين والمزارعين، بواقع 3 ملايين و750 ألف جنيه، من البنك الزراعى المصرى، ومليون و850 ألف جنيه من الشركة المصرية للصوامع.



شونة موط بالداخلة



جانب من اعمال التوريد



توريد محصول القمح بالداخلة



اثناء استلام المحصول



فرز القمح ونسبة النقاء



جانب من العمل



متابعة أعمال الفرز



توريد القمح دون معوقات