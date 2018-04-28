صور.. الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع "القدية" غرب الرياض







كتب وائل علاء - وكالات

رعى خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود مساء اليوم السبت حفل وضع حجر الأساس لمشـروع "الـقديـة"، الـوجـھة الـترفيھـية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـى الـمملكة، الـتى سـيتم إنـشاؤھـا غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض.

كما حضر الحفل، الذى نظم فى موقع المشروع، ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.



المدعوين لحفل افتتاح المدينة الترفيهية



الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء افتتاحة للمدينة الترفيهية



الملك سلمان بن عبد العزيز يلتقط صورا تذكارية مع الأطفال



الملك سلمان بن عبد العزيز يلتقط صورا تذكارية مع الحضور



لقطات من المدينة الترفيهية