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صور.. أمن أسوان ينجح فى عقد صلح بين عائلتى بأدفو بعد خصومة ثأرية بسبب حصان

السبت، 28 أبريل 2018 05:13 م
صور.. أمن أسوان ينجح فى عقد صلح بين عائلتى بأدفو بعد خصومة ثأرية بسبب حصان صلح بين عائلتى بأدفو بعد خصومة ثأرية


أسوان - ندى سليم
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نجحت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد اسامة حلمى، مدير إدارة البحث الجنائى، بالتعاون مع لجنة فض المنازعات والصلح، اليوم السبت، من اتمام الصلح فى الخصومة الثأرية بين عائلتى "عمارة" وعائلة "ال حمد"، فى مركز ادفو.

 

وعقدت جلسة الصلح بين العائلتين بالسرادق المقام بالمركز بحضور مساعد المحافظ لمنطقة الشمال وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وبحضور 1500 شخص من اهالى المركز.

 

وترجع وقائع الخلاف بين العائلتين، إلى ارتكاب أحد اطراف عائلة "ال حمد" ويدعى أحمد حسين، بالتعدى على أحد افراد عائلة "عمارة" ويدعى احمد عبد العال، بطعنة بسلاح أبيض “مطواه "، بسبب نشوب مشاجرة بعد رغبة المجنى عليه فى إعادة حصان تم شرائه من المتهم، وانتهت المشاجرة بمقتل المجنى عليه.

 

وكانت قضت محكمة أسوان فى وقت سابق بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 10 سنوات، وتم الإفراج عنه بمناسبة عفو 25 أبريل بالقرار الجمهورى، وانتهت الخلافات بالصلح بين الطرفين.

 

صلح بين عائلتي بأدفو بعد خصومة ثأرية (1)
صلح بين عائلتي بأدفو بعد خصومة ثأرية 
صلح بين عائلتي بأدفو بعد خصومة ثأرية (2)
صلح بين عائلتي بأدفو بعد خصومة ثأرية 
صلح بين عائلتي بأدفو بعد خصومة ثأرية (3)
صلح بين عائلتي بأدفو بعد خصومة ثأرية 

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