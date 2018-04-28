رصف طريق الكفاح - سهل بركة بالفرافرة بتكلفة 52 مليون جنيه







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد فى بيان لها اليوم السبت، عن البدء فى أعمال رصف طريق قرية الكفاح سهل بركة بمركز الفرافرة بطول 35 كم وبتكلفة 52 مليون جنيه من موازنة المديرية ، وذلك لخدمة المنطقة الاستثمارية فى سهل بركة ودعم مشروع المليون ونصف المليون فدان بالفرافرة .

وقال محمد عبد الله مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة ، أن المديرية ستقوم برصف 27 كم من الطريق بينما يتولي المستثمرون ورجال الأعمال وشركات القطاع الخاص بالمنطقة رصف 8 كم علي نفقتهم الخاصة ، علي أن تنتهي أعمال الرصف ويدخل الطريق الخدمة بعد 10 أشهر من الآن.