رئيس وزراء لبنان: إغلاق جميع المؤسسات العامة يومى 4 و7 مايو للانتخابات البرلمانية







بيروت أ ش أ

أصدر رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مذكرة تقضى بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومى الجمعة 4 مايو، والاثنين 7 مايو، بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية.

كما تقضى المذكرة باستثناء جميع الوحدات الإدارية والأجهزة فى الإدارات العامة المعنية بالعملية الانتخابية، وبمختلف الشؤون الانتخابية ولاسيما الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات من تلك المذكرة.