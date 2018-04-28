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السبت، 28 أبريل 2018 12:43 م
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دمشق تنفى سعيها لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين

السبت، 28 أبريل 2018 12:00 م
دمشق تنفى سعيها لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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نفى أمين سر مجلس الشعب السورى خالد العبود صحة الأنباء بشأن صدور مرسوم رئاسى تقوم بموجبه الحكومة السورية بمصادرة أملاك اللاجئين فى حال عدم إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال 30 يوما من عودتهم .

وقال العبود - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لا يوجد هناك مرسوم بشأن هذا الأمر .. وفى تقديرى هذا المرسوم مخالف للدستور عمليا ​​​.. فالدولة السورية لا تفكر بهذه الطريقة".

وأضاف أن "الحكومة تدرك أن الكثير من السوريين اليوم ليس بإمكانهم الوصول إلى مناطقهم والكثير منهم، هاجر بسبب الإرهاب، فكيف يمكن أن يصدر هذا المرسوم فى ظل عدم قدرة المواطنين على الوصول إلى وثائقهم وتثبيت ملكيتهم".

يذكر أن الرئيس السورى بشار الأسد كان قد أصدر مطلع الشهر الجارى قرارا يسمح بموجبه بإعادة تنظيم الوحدات الإدارية ضمن المخطط التنظيمى العام، وذلك فى إطار عملية إعادة إعمار البلاد التى دمرتها الحرب.

 


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