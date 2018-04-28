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تحرير 29 قضية تموينية وضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بالمنوفية

السبت، 28 أبريل 2018 01:53 م
تحرير 29 قضية تموينية وضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بالمنوفية نخالة خشنة - أرشيفية


النوفية - محمود شاكر
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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، حملة تموينيه مكبرة للقضاء على المخالفات ومنع ترويج السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

أسفرت الحملة عن ضبط 29 قضية متنوعة، شملت 17 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 3 قضية عدم وجود شهادة صحية، 3 قضية عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية تقرير إنتاج خبز نقص الوزن لمخبز بلدى، قضيتين عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، حملت رقم 435 جنح أ د ط مركز شبين لسنه 2018، ضد " ا.ع.م " 33 سنه، مسئول عن محل أعلاف بشارع بقرية المصيلحة دائرة المركز وتم ضبط 1 طن نخالة خشنة .

كما تم تحرير قضية حيازة وعرض وبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر، حملت رقم 434 جنح أ د ط مركز شبين لسنه 2018، ضد " ا. م . ف " 52 سنه، مسئول عن مخزن لبيع منظفات صناعية بقرية ميت خلف دائرة المركز، وتم ضبط 400 كجم منن مساحيق تنظيف الملابس .


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