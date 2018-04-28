القبض على 9 سائقين بتهمة تعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 9 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميداحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور المحافظة واللجنة الطبية المرافقة له باجراءتحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 9 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وكشفت النتائج أن المتعاطون هم "وليد.ال.س"26 عاما مقيم العاشر من رمضان و"السيد.م.ف"21 عاما سائق مقيم ههيا شرقية و"عبدالمنعم.ص.ع"24 عاما مقيم الشرقية و"محمد.ال.ع"30 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و" عبداللة.م.ع"33 عانا مقيم السويس و"احمد.ع.ع"27 عاما سائق ومقيم الدقهلية و"عماد.ع.م"28 عاما سائق ومقيم دائرة مركز التل الكبير و"على .م.ع"27 عاما سائق ومقيم الجيزة و"علام.ح.ا"39 عاما سائق ومقيم دائرة مركز فايد بالاسماعيلية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.