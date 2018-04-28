الصحة الفلسطينية: 44 شهيدا وأكثر من 7 آلاف مصاب فى غزة خلال شهر

الصحة الفلسطينية: 44 شهيدا وأكثر من 7 آلاف مصاب فى غزة خلال شهرالسبت، 28 أبريل 2018 04:26 م
الوضع فى فلسطين
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 44 مواطنا استشهدوا منذ 30 مارس الماضي على حدود القطاع خلال مسيرات العودة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الإحصائية لم تشمل اثنين من الشهداء الذين تم احتجاز جثمانيهما لدى جيش الاحتلال، بعد ان استشهدا بالقرب من الجدار الأمني على حدود القطاع مارس الماضي.
وأشارت الإحصائية إلى أن 5 من الأطفال من بين الشهداء الـ 44 الذين استشهدوا في المسيرات الحدودية، لافتة إلى أن 7 آلاف من مواطنى غزة أصيبوا بجروح مختلفة خلال تلك المسيرات.
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