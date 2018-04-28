video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة الفلسطينية: 44 شهيدا وأكثر من 7 آلاف مصاب فى غزة خلال شهر

السبت، 28 أبريل 2018 04:26 م
الصحة الفلسطينية: 44 شهيدا وأكثر من 7 آلاف مصاب فى غزة خلال شهر الوضع فى فلسطين


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية  في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 44 مواطنا استشهدوا منذ 30 مارس الماضي على حدود القطاع خلال مسيرات العودة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الإحصائية لم تشمل اثنين من الشهداء الذين تم احتجاز جثمانيهما لدى جيش الاحتلال، بعد ان استشهدا بالقرب من الجدار الأمني على حدود القطاع مارس الماضي.

وأشارت الإحصائية إلى أن 5 من الأطفال من بين الشهداء الـ 44 الذين استشهدوا في المسيرات الحدودية، لافتة  إلى أن 7 آلاف من مواطنى غزة أصيبوا بجروح مختلفة خلال تلك المسيرات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نيكى هيلى "سفيرة كذابة"

الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها لإمكانية توتر الأوضاع فى فلسطين

صور.. سام هاميل.. شاعر أمريكى يكره الحرب ويدافع عن فلسطين وبغداد

فلسطين

اخبار فلسطين

اخر اخبار فلسطين

الصحه الفلسطينيه

شهداء غزه




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة