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الشيخ أمين الدشناوى يحيى احتفال أهالى قنا بمولد سيدى عبد الرحيم القنائى

السبت، 28 أبريل 2018 01:19 ص
الشيخ أمين الدشناوى يحيى احتفال أهالى قنا بمولد سيدى عبد الرحيم القنائى الشيخ أمين الدشناوى


قنا هند المغربى
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يحيى الشيخ أمين الدشناوى، يومى الأحد والإثنين المقبل، احتفال أهالى أهالى محافظة قنا، بمولد سيدى عبد الرحيم القنائى، بمقر احتفال الطريقة البرهامية خلف مسجد عبدالرحيم القنائى.

والشيخ أمين الدشناوى، هو أحد أكبر المداحين فى مصر الآن، وينتمى إلى مركز دشنا بمحافظة قنا، وكان قد تم تكريمه من الرئيس الفرنسى السابق جام شيراك، وقدم مديحه على مسرح شاك ليه فى باريس، كما أن وزارة الثقافة الفرنسية استضافته أكثر مرة، بالإضافة إلى سفره لدول عديدة لإحياء حفلات إنشادية هناك.


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