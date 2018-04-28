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التحقيق مع مدير مدرسة بسوهاج لعدم قدرة التلاميذ على قراءة ورقة أسئلة الامتحان

السبت، 28 أبريل 2018 12:40 م
التحقيق مع مدير مدرسة بسوهاج لعدم قدرة التلاميذ على قراءة ورقة أسئلة الامتحان وكيل تعليم سوهاج يتفقد ورقة الأسئلة الخاصة بالطلاب


سوهاج - محمود مقبول
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أحال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اليوم السبت، مدير مدرسة البطل على عثمان الإبتدائية، ومعلمى اللغة العربية، وموجه المادة للشئون القانونية، وذلك بسبب عدم قدرة تلاميذ الصفين الثالث والرابع الإبتدائى بالمدرسة من قراءة ورقة الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة العربية.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه قام اليوم بعمل جولة مفاجأة لمتابعة أعمال الامتحانات للصفين الثالث والرابع فى مادة اللغة العربية، والتى انطلقت اليوم بكافة الإدارات التعليمية والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية.

وشدد شلتوت ضرورة انضباط العاملين واللجان وتواجدهم طوال اليوم الدراسى، وعدم السماح بما يخل ويؤثر على سير العملية التعليمية أو سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى كافة المدارس.

وأوضح شلتوت لـ "اليوم السابع"، أنه كلف مديرين الإدارات ولجان المتابعة بالمرور الدورى على كافة اللجان بمحيط الإدارات، والتحرك فى شكل فرق من أجل الوقوف على المشكلات الطارئة أولا بأول، والعمل على حلها فورا، لما لهم من سلطات فنية فى هذا الأمر.

يذكر أن اليوم السبت انطلقت امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصف الثانى والثالث والرابع الابتدائى بمحافظة سوهاج، للفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى 293136 طالب وطالبة الامتحانات فى 11 إدارة تعليمية، وتنتهى يوم 3 مايو الجارى.

الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتفقد الامتحانات بسوهاج (1)
الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتفقد الامتحانات بسوهاج

 

الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتفقد الامتحانات بسوهاج (2)
وكيل التعليم يتفقد ورقة أسئلة الامتحانات بسوهاج

 

الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتفقد الامتحانات بسوهاج (3)
الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتحدث مع أحد التلاميذ 
 
الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتفقد الامتحانات بسوهاج (4)
جانب من تفقد الامتحانات

 

الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتفقد الامتحانات بسوهاج (5)
الدكتور عمرو شلتوت وكيل التعليم يتفقد الامتحانات بسوهاج

 


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