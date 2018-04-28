الأردن يستضيف فعاليات المؤتمر العربى الـ12 لعلوم الفضاء والفلك يوم الثلاثاء







(أ ش أ)

تستضيف العاصمة الأردنية عمان ، يوم الثلاثاء المقبل ، فعاليات "المؤتمر العربى الثانى عشر لعلوم الفضاء والفلك والمؤتمر الفلكى الإسلامى السابع"، الذى ينظمه المركز الجغرافى الملكى الأردنى والاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك ، بالتعاون مع المركز الإقليمى لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لمنطقة غرب آسيا والجمعية الفلكية الأردنية والمكتب الإقليمى لتنمية الفلك فى الدول العربية.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 250 مشاركاً من كبار المسؤولين فى الهيئات ووكالات الفضاء العالمية ورؤساء الجمعيات الفلكية وعدد من رواد فضاء يمثلون 28 دولة.

وأكد مدير عام المركز الجغرافى الأردني أمين عام الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك العميد عونى الخصاونة - فى بيان اليوم - أهمية المؤتمر الذى يستقطب نخبة من العلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم، فى سد الفجوة بين المؤسسات الدينية والشرعية والمؤسسات العلمية ذات العلاقة بعلوم الفضاء والفلك والأكاديميين والمنظمات والجمعيات.

وأشار الخضاونة إلى دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك فى النهضة الإسلامية وما تشكله من عنصر مهم للحياة الإنسانية وإحياء التراث العلمى العربى والإسلامى المجيد.

ويناقش المؤتمر، الذى يتزامن انعقاده مع ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس الاتحاد العربى عام 1998، 12 محورا تشمل الفيزياء الفلكية وتطبيقاتها فى الشريعة الإسلامية، وعلم الكون والمراصد الفلكية، طقس الفضاء والنشاط الشمسي، علم الكواكب والأقمار الصناعية، وغيرها من التطبيقات الفيزيائية والفضائية، يقدمها نخبة من علماء وخبراء فى الشريعة الإسلامية ومتخصصين فى علوم الفضاء والفلك وأكاديميين وهواة الفلك فى أكثر من 80 ورقة علمية.