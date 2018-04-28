video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 10:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يستضيف فعاليات المؤتمر العربى الـ12 لعلوم الفضاء والفلك يوم الثلاثاء

السبت، 28 أبريل 2018 09:19 م
الأردن يستضيف فعاليات المؤتمر العربى الـ12 لعلوم الفضاء والفلك يوم الثلاثاء الملك عبد الله


(أ ش أ)
إضافة تعليق

تستضيف العاصمة الأردنية عمان ، يوم الثلاثاء المقبل ، فعاليات "المؤتمر العربى الثانى عشر لعلوم الفضاء والفلك والمؤتمر الفلكى الإسلامى السابع"، الذى ينظمه المركز الجغرافى الملكى الأردنى والاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك ، بالتعاون مع المركز الإقليمى لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لمنطقة غرب آسيا والجمعية الفلكية الأردنية والمكتب الإقليمى لتنمية الفلك فى الدول العربية.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 250 مشاركاً من كبار المسؤولين فى الهيئات ووكالات الفضاء العالمية ورؤساء الجمعيات الفلكية وعدد من رواد فضاء يمثلون 28 دولة.

وأكد مدير عام المركز الجغرافى الأردني أمين عام الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك العميد عونى الخصاونة - فى بيان اليوم - أهمية المؤتمر الذى يستقطب نخبة من العلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم، فى سد الفجوة بين المؤسسات الدينية والشرعية والمؤسسات العلمية ذات العلاقة بعلوم الفضاء والفلك والأكاديميين والمنظمات والجمعيات.

وأشار الخضاونة إلى دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك فى النهضة الإسلامية وما تشكله من عنصر مهم للحياة الإنسانية وإحياء التراث العلمى العربى والإسلامى المجيد.

ويناقش المؤتمر، الذى يتزامن انعقاده مع ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس الاتحاد العربى عام 1998، 12 محورا تشمل الفيزياء الفلكية وتطبيقاتها فى الشريعة الإسلامية، وعلم الكون والمراصد الفلكية، طقس الفضاء والنشاط الشمسي، علم الكواكب والأقمار الصناعية، وغيرها من التطبيقات الفيزيائية والفضائية، يقدمها نخبة من علماء وخبراء فى الشريعة الإسلامية ومتخصصين فى علوم الفضاء والفلك وأكاديميين وهواة الفلك فى أكثر من 80 ورقة علمية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن مستمر برئاسة "طاقة" الاتحاد من أجل المتوسط.. ولجنة مصغرة للتوصيات - صور

صور.. وزير الخارجية الأمريكى الجديد يصل السعودية فى إطار جولة تشمل الأردن

علوم الفضاء والفلك

الأردن

اخبار الأردن




لا تفوتك
فيديو.. "ذهب ساعات أموال".. كنوز الشروق فى حوزة عصابات المدن الجديدة

فيديو.. "ذهب ساعات أموال".. كنوز الشروق فى حوزة عصابات المدن الجديدة

فيديو.. مراهق يلقى بنفسه أسفل قطار مترو أنفاق موسكو من أجل "اللايكات"

فيديو.. مراهق يلقى بنفسه أسفل قطار مترو أنفاق موسكو من أجل "اللايكات"

"خبوا عيالكم محمد صلاح جالكم".. خفة دم مصرية لاختيار شعار حافلة المنتخب بكأس العالم.. مغرد: "فى الرمل أدفنوا روسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو".. وآخر: "بالراحة ع المطبات أنا طلع عينى فى التصفيات"

"خبوا عيالكم محمد صلاح جالكم".. خفة دم مصرية لاختيار شعار حافلة المنتخب بكأس العالم.. مغرد: "فى الرمل أدفنوا روسكو الفراعنة جايين يحتلوا موسكو".. وآخر: "بالراحة ع المطبات أنا طلع عينى فى التصفيات"

الطقس يعود لموجاته الساخنة.. ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. والارتفاع يتراوح من 5 لـ7 درجات حتى الأربعاء.. وتحذيرات من عدم الاستقرار.. والهيئة تطالب المحافظات باتخاذ التدابير

الطقس يعود لموجاته الساخنة.. ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 35 درجة.. والارتفاع يتراوح من 5 لـ7 درجات حتى الأربعاء.. وتحذيرات من عدم الاستقرار.. والهيئة تطالب المحافظات باتخاذ التدابير

بنك أمريكى يمنح المواطنين 350 دولارا عند فتح حسابات لديه.. تعرف على الأسباب

بنك أمريكى يمنح المواطنين 350 دولارا عند فتح حسابات لديه.. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة