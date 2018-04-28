إزالة 542 حالة تعد وإشغالات بشوارع مدينة ببا فى بنى سويف

إزالة 542 حالة تعد وإشغالات بشوارع مدينة ببا فى بنى سويفالسبت، 28 أبريل 2018 04:38 م
إزالة إشغالات وتعديات ببنى سويف
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نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة، وتمكنت خلالها من إزالة 542 حالة تعد وإشغالات.
وأزالت الحملة التى شاركت فيها قوة من مركز شرطة ببا، وشرطة المرافق ومعدات الوحدة المحلية، والعاملين بمجلس مدينة ببا، التعديات بالشوارع الرئيسية وأعادت المظهر الجمالى للمدينة، فيما تم تيسير الحركة المرورية بالشوارع.
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