إزالة 542 حالة تعد وإشغالات بشوارع مدينة ببا فى بنى سويف







بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم السبت، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة، وتمكنت خلالها من إزالة 542 حالة تعد وإشغالات.

وأزالت الحملة التى شاركت فيها قوة من مركز شرطة ببا، وشرطة المرافق ومعدات الوحدة المحلية، والعاملين بمجلس مدينة ببا، التعديات بالشوارع الرئيسية وأعادت المظهر الجمالى للمدينة، فيما تم تيسير الحركة المرورية بالشوارع.