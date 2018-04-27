19 مايو.. بدء امتحانات جامعة المنيا وقواعد جديدة لضبط حالات الغش







فريق المحافظات

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا،بدء امتحانات الجامعة لنهاية العام 19 مايو المقبل مع وضع قواعد جديدة لضبط حالات الغش.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بحضور اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومديرا مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وفي بداية الاجتماع استعرض اللواء عصام البديوي محافظ المنيا مستجدات الأحداث والتطورات الاخيرة بالمحافظة، مشيراً بما وصلت إليه المحافظة فى مجال الاستثمار والتنمية، والطرق، والمشروعات المتوقع إقامتها بالمحافظة، مؤكداً على جهود الدولة للقضاء على البطالة فى صعيد مصر، ومشيداً بنسبة المشاركة الكبيرة والمشرفة لمحافظة المنيا فى العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر مما يدل على مدي احساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم والحفاظ علي استقراره.

وأكد الدكتور جمال أبوالمجد بأن المجلس أقر مكافأة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

كما وافق مجلس جامعة المنيا على تشكيل لجنة اختيار رئيس الجامعة القادم من خلال آلية الاقتراع السرى حيث أسفر الاقتراع عن اختيار كل من الدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا الأسبق، والدكتور ماهر مصطفى كامل رئيسا جامعة المنيا الأسبق، والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا الحالى، والدكتور أحمد شوقى زهران نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق عضواً احتياطياً.

كما أعلن الدكتور جمال أبوالمجد ، عن بدء أمتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2017/2018 فى التاسع عشر من مايو القادم، مؤكداً على ضرورة تواجد أستاذ المقرر بلجان الامتحانات، للرد على استفسارات الطلاب، وتواجد كاميرات المراقبة داخل قاعات الامتحانات لانضباط العملية الامتحانية، ومنع حدوث أية حالات غش، والالتزام بتصحيح أوراق الإجابة داخل الكنترولات والبدء قى إعلان النتائج فى الأول من يوليو القادم، مقراً قواعد وشروط جديدة لضبط حالات الغش وسرعة إعلان نتيجة التحقيق مع الطالب.

كما وافق مجلس الجامعة على إلتحاق ذوى الاعاقة فى الأرجل بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.