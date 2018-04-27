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ولى عهد الكويت يغادر أمريكا بعد إجراء فحوص طبية بنجاح

الجمعة، 27 أبريل 2018 12:36 م
ولى عهد الكويت يغادر أمريكا بعد إجراء فحوص طبية بنجاح ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح


(رويترز)
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قالت وكالة الأنباء الكويتية إن ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غادر الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بعد إجراء فحوص طبية "تكللت بالنجاح".

وذكرت الوكالة أن ولى العهد توجه إلى نيويورك قبل 10 أيام لإجراء فحوص طبية روتينية. وكان قد زار الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أيضا فى أغسطس آب الماضى.

وخضع الشيخ نواف، الذى يبلغ من العمر 80 عاما وهو شقيق أمير الكويت، لجراحة بسيطة فى الظهر فى 2013 فى ألمانيا. وأصبح الشيخ نواف، وهو شخصية لا تميل نسبيا للظهور، فى 2006 التإلى فى ترتيب قيادة البلد الحليف للولايات المتحدة والمصدر للنفط وذلك بعد وقت قصير من تولى الشيخ صباح الأحمد الصباح الحكم.

ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الحالة الصحية لكبار أعضاء الأسرة الحاكمة فى الكويت تعد مسألة حساسة وهوية الثالث فى ترتيب حكم الكويت، العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، غير معروفة.

 


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