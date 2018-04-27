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لمكافحة التسرب من التعليم..

وكيل مديرية التضامن بالغربية: بدء تقديم القروض دون فوائد للأم المعيلة

الجمعة، 27 أبريل 2018 12:27 ص
وكيل مديرية التضامن بالغربية: بدء تقديم القروض دون فوائد للأم المعيلة تغريد عواره وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية


الغربيه محمد طارق
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قالت تغريد عواره وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أنه تم بدء تقديم القروض دون فوائد للأم المعيلة لمكافحة التسرب من التعليم ومكافحة عمالة الأطفال تحت سن 16 سنه ، ولاستكمال رفع المعاناة عن المرأة  ولحماية الأطفال والحد من التسرب من التعليم.
 
وأضافت أنه بعد أن تم عمل حملات توعية عن طريق الرائدات الريفيات بكافة قرى محافظة الغربية تم الاتفاق على عمل قروض مشاريع للأمهات التى استوفيت بياناتها من مؤسسة التكافل بدون فوائد شرط ان ينتظم الأبناء بالدراسة وذلك للحد من عمل الأطفال أقل من 16 سنه 
 
 
 

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