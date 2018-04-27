وصول 10 شاحنات إغاثة من مركز الملك سلمان إلى حضرموت اليمنية







الرياض (أ ش أ)

وصلت إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية 10 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 15 ألف كرتونة من اللحوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن المساعدات التى ستوزع بمدينة المكلا تشمل توزيع 15 ألف كرتونة من اللحوم تزن 180 طنًا، يستفيد منها 270 ألف فرد، من الفئات الأكثر احتياجًا فى المدينة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.

ووجه مدير عام مديرية المكلا عوض بن هامل، الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة فى إغاثة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن توزيع المساعدات سيتم عبر اللجان المجتمعية فى جميع أحياء المكلا، لتصل إلى مستحقيها بشكل سلس وسريع.

يذكر أن هذه المساعدات تأتى فى إطار مشروع توزيع 70 ألف كرتونة من اللحوم على الفئات الأكثر احتياجًا فى محافظات حضرموت، مأرب، المهرة وشبوة.