video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 04:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وصول 10 شاحنات إغاثة من مركز الملك سلمان إلى حضرموت اليمنية

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:38 م
وصول 10 شاحنات إغاثة من مركز الملك سلمان إلى حضرموت اليمنية مساعدات - أرشيفية


الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

وصلت إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية 10 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 15 ألف كرتونة من اللحوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أن المساعدات التى ستوزع بمدينة المكلا تشمل توزيع 15 ألف كرتونة من اللحوم تزن 180 طنًا، يستفيد منها 270 ألف فرد، من الفئات الأكثر احتياجًا فى المدينة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.

ووجه مدير عام مديرية المكلا عوض بن هامل، الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها الكبيرة فى إغاثة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن توزيع المساعدات سيتم عبر اللجان المجتمعية فى جميع أحياء المكلا، لتصل إلى مستحقيها بشكل سلس وسريع.

يذكر أن هذه المساعدات تأتى فى إطار مشروع توزيع 70 ألف كرتونة من اللحوم على الفئات الأكثر احتياجًا فى محافظات حضرموت، مأرب، المهرة وشبوة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليمن وأمريكا يبحثان العلاقات الثنائية فى مجال مكافحة الإرهاب

نازحة من ذمار: الحوثة لاحقوا أخى وزوجى وحبسوا زوج أختى

أطفال المخيمات يدفعون ثمن النزوح .."سيهام" تبيع الحلوى: مبقتش أروح المدرسة

اليمن

اخبار اليمن

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الكوريتان تعلنان نهاية الحرب وتغيير اتفاق وقف إطلاق النار لاتفاقية سلام

الكوريتان تعلنان نهاية الحرب وتغيير اتفاق وقف إطلاق النار لاتفاقية سلام

مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

مرتضى منصور يحتفل بفوز الزمالك على الأهلى بعزومة "كباب وكفتة".. فيديو

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

عبد الهادى القصبى يحذر ياسر برهامى من جر الصوفية لصراعات جانبية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة