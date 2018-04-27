وزير الداخلية اللبنانى: الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب

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أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، أن الخطة الاستراتيجية الخمسية التى بدأتها قوى الأمن الداخلى، بالتعاون مع شركائنا الدوليين ستحول هذه القوى إلى جهاز شرطة عصرى ومهنى، مع قدرات استخبارية تساعد على مواجهة أى تحد يتعلق بالإرهاب.

وقال المشنوق، خلال كلمة ألقاها اليوم فى مؤتمر "التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب" فى باريس، "هذه الخطة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701 القاضى بحصر السلاح بين أيدى الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية .

وأضاف إن ظاهرة الاستقرار فى لبنان تواجه يوميا تحديدات كثيرة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب فى حين أن هناك توافقا سياسيا حول سياسة النأى بالنفس التى اعتمدها فى مواجهة الأزمات المتفاقمة فى المنطقة، بينما يعانى اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السورى، من جانب أخر، التقى الوزير المشنوق، اليوم، على هامش المؤتمر بوزراء داخلية الإمارات والبحرين وتركيا إضافة إلى وزير الأمن البريطانى وأمين عام منظمة الإنتربول.