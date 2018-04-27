ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و10 سفينة بضائع عامة ، بينما غادر 10 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم ، مغادرة قطاران بـحمولة إجمالية 2585 طن قمح، كما غادرت 90 سيارة نقل محملة بـ 4487 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 170806 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20247 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 5000 يوريا و3000 طن سماد سايل و15772 طن ملح و3500 طن حديد بليت و53 طن بصل و 1283 طن كبريتات أمونيوم و2086 طن رمل .

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