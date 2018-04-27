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معاناة المهاجرين فى ليبيا تتفاقم منذ تراجع الإبحار إلى إيطاليا

الجمعة، 27 أبريل 2018 06:43 م
معاناة المهاجرين فى ليبيا تتفاقم منذ تراجع الإبحار إلى إيطاليا مهاجرين - أرشيفية


طرابلس (رويترز)
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قال ممثلان للجاليتين السودانية والإريترية إن أوضاع المهاجرين، الذين يعانون بالفعل من انتهاكات شديدة فى ليبيا، تفاقمت منذ أن أدت حملة تدعمها أوروبا لمنع مغادرة القوارب إلى تراجع حاد فى معدلات العبور إلى إيطاليا.

وقال متطوعان يعملان مع مجموعات المهاجرين فى العاصمة طرابلس إن الجماعات المسلحة التى تحاول الحصول على المزيد من الأموال منهم من خلال التعذيب تحتجزهم لفترات أطول.

وتسارعت وتيرة المغادرة من ليبيا فى 2014 مع انتشار الصراع المسلح حيث تجاوز عدد من عبروا البحر المتوسط فى الأعوام الأربعة الماضية 600 ألف.

لكن عدد المهاجرين إلى إيطاليا الذين يصل معظمهم من أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى شهد تراجعا حادا منذ يوليو تموز الماضى حين أبرمت جماعة كبيرة تعمل فى تهريب البشر بمدينة صبراتة الساحلية اتفاقا لوقف مغادرة القوارب تحت ضغط من إيطاليا ثم اضطرت للانسحاب خلال اشتباكات.

وأعادت قوات خفر السواحل الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبى المزيد من المهاجرين إلى ليبيا بعد اعتراضهم فى البحر.  

 


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