محافظ كفر الشيخ: منتجات مزرعة أسماك غليون بمعارض أهلاً رمضان بأسعار مخفضة







كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه قرر توفير منتجات مزرعة غليون بمعارض "أهلاً رمضان" التى سيفتتحها خلال الأيام المقبلة فى كل مدن المحافظة، مؤكداً أن الأسماك التى ستعرضها المعارض " البلورى، والبلطى، والجمبرى، والفيليه" بأسعار مخفضة أقل من الأسعار بالمنافذ .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، ان سعر كيلو البلطي بـ 23 جنيها، والفيليه بـ 90 جنيها فقط ، وسعر كيلو الجمبري حسب أحجامه يتراوح مابين 120لـ 180جنيها، وتلك الأسعار أقل من التى بيع بيها الأسماك بالمنافذ، وتقل عن الأسواق بنسبة تتراوح مابين 20 لـ 35 %، مؤكداً أن المعارض ستضم شوايات لشوى أسماك البلطى والبورى، تسهيلاً على المواطنين والصائمين.

وأشار إلى أن منافذ بيع منتجات غليون عرضت خلال الـ10 أإيام الماضية 30 طنا من أسماك البلطى، وكميات كبيرة من الجمبرى والفيلية، والبلطى، مؤكداً أن منتتجات غليون ستتوافر فى تلك المنافذ بالإضافة لمعارض أهلاً رمضان.